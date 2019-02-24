Украина присоединится к разработке беспилотного бомбардировщика

Новости Бизнеса: Украинские инженеры совместно с коллегами из Саудовской Аравии, США и Южной Кореи займутся разработкой беспилотного бомбардировщика.

Украинские инженеры совместно с их коллегами из Саудовской Аравии, США и Южной Кореи примут участие в разработке беспилотного бомбардировщика. Об этом стало известно на выставке IDEX 2019, сообщает Naked-science.

Речь идет о большом летательном аппарате, который получит электрооптические инфракрасные датчики и многорежимный радиолокатор. Он сможет нести противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также управляемые бомбы. При этом одним из основных преимуществ новой разработки называют низкую цену и доступность БПЛА на рынке вооружений.

Как известно, The International Defence Exhibition, или IDEX - одна из крупнейших международных выставок вооружений. Она проходит в Абу-Даби раз в два года. В этом году продукция Укроборонпрома представлена на выставке оборонной промышленности IDEX в Абу-Даби 15 предприятиями.