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ZTE презентовала свой первый смартфон с поддержкой сети 5G (Фото)

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ZTE презентовала свой первый смартфон с поддержкой сети 5G (Фото)
04:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости Бизнеса: ZTE презентовала свой новый телефон ZTE Axon 10 Pro.

ZTE не раскрыла всех технических характеристик нового телефона, однако известно, что ZTE Axon 10 Pro работает на новом процессоре Snapdragon 855, а также располагает модемом Qualcomm X50 5G, имея шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Экран диагональю в 6,47 дюйма сделан из AMOLED-матрицы с разрешением Full HD+ (2340 на 1080 пикселей), а сканер отпечатков пальцев встроен прямо в дисплей. Работать смартфон будет на Android 9 Pie.

Девайс оснащен тройной основной камерой в 48, 20 и восемь мегапикселей, а также фронтальной камерой в 20 мегапикселей, под которую на передней части дисплея сделан аккуратный каплевидный вырез. Интеллектуальные способности флагманского процессора активно используются во множестве функций камеры — от захвата движения и распознавания сцен до имитации профессионального света в портретном режиме. Емкость аккумулятора Axon 10 Pro составила 4000 мАч, а быстрое пополнение заряда батареи будут обеспечивать порт USB Type-C 3.1 и зарядка Quick Charge 4+.

5G-версия Axon 10 Pro сначала будет продаваться только в Китае и некоторых странах Европы, где мобильная сеть нового поколения появится в широком доступе. Для остальных стран будет доступна версия без поддержки 5G. Смартфон поступит в продажу не позднее второй половины 2019 года, но его цена пока не известна. Масса устройства — 187 граммов, а единственным цветовым вариантом будет синий.

Помимо Axon 10 Pro, на MWC 2019 ZTE представила недорогой смартфон Blade V10 и его более бюджетную версию Blade V10 Vita. Здесь основное преимущество заключается в сильной фронтальной камере в 32 мегапикселя с интеллектуальной технологией Smart Selfie, которая использует искусственный интеллект, повышающий качество селфи. Технология распознавания изображений способна определить более 300 сцен в режиме предварительного просмотра, адаптируя необходимые настройки камеры. Двойная основная камера имеет 16+5 мегапикселей.

Корпус Blade V10, как и Axon 10 Pro, сделан из стекла и металла, а под ним установлены процессор MediaTek Helio P70, 5G-модем X50 и все тот же Android 9.0 Pie. Диагональ экрана устройства составила 6,3 дюйма с Full HD-разрешением в 2280 на 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Емкость аккумулятора — 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки через порт USB Type-C. Масса смартфона — 156 граммов. Цену и точную дату старта продаж компания озвучит позже.

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Ранее на MWC 2019 свои новинки презентовали Sony и Huawei: японский гигант показал два смартфона средней ценовой категории Xperia 10 и Xperia 10 Plus и флагман Xperia 1, а китайская компания продемонстрировала свой девайс со складывающимся экраном.

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Смартфон, Телефон, Новинка, ZTE, 5G.
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