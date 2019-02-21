Будущее наступило: Apple готовит к выпуску гибкий смартфон

Новости технологии: В 2019 году, скорее всего, каждый крупный OEM-разработчик выпустит свой собственный складной смартфон, и Apple не собирается игнорировать последнюю тенденцию.

Учитывая печальный опыт с iPhone 6 Plus, Apple изучает возможность разработки по-настоящему складываемых Айфонов.

Свежие патентные чертежи раскрывают тайные замыслы Apple по разработке своего гибкого iPhone. Компания подала в Бюро патентов сразу несколько вариантов гибких смартфонов.

Одну конструкцию предлагают реализовать в виде "жабки", как Moto Razr V3. Есть также чертеж в видео "тройного" iPhone: вместо единого центрального шарнира в конструкции предлагается использовать три дисплея, которые держатся на двух шарнирах, но складываться такой смартфон будет вертикально. Дополнительные патентные чертежи включают варианты без видимых петель – вместо них используется тонкий срез, выполненный из гибкого материала.

Реализация гибкого корпуса в виде "жабки"

Реализация iPhone из трех отдельных экранов

Поскольку патент сформирован исключительно из инженерных соображений, то нет никаких указаний относительно того, какую встроенную электронику будут содержать будущие iPhone. Если мы когда-нибудь увидим складной телефон от Apple, то наверняка компания отдаст предпочтение минималистичному и бесшовному дизайну.