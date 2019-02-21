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Будущее наступило: Apple готовит к выпуску гибкий смартфон

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Будущее наступило: Apple готовит к выпуску гибкий смартфон
18:29 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф www.segodnya.ua Фото: Techspot

Новости технологии: В 2019 году, скорее всего, каждый крупный OEM-разработчик выпустит свой собственный складной смартфон, и Apple не собирается игнорировать последнюю тенденцию.

Учитывая печальный опыт с iPhone 6 Plus, Apple изучает возможность разработки по-настоящему складываемых Айфонов.

Свежие патентные чертежи раскрывают тайные замыслы Apple по разработке своего гибкого iPhone. Компания подала в Бюро патентов сразу несколько вариантов гибких смартфонов.

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Одну конструкцию предлагают реализовать в виде "жабки", как Moto Razr V3. Есть также чертеж в видео "тройного" iPhone: вместо единого центрального шарнира в конструкции предлагается использовать три дисплея, которые держатся на двух шарнирах, но складываться такой смартфон будет вертикально. Дополнительные патентные чертежи включают варианты без видимых петель – вместо них используется тонкий срез, выполненный из гибкого материала.

Реализация гибкого корпуса в виде "жабки" 

Реализация iPhone из трех отдельных экранов

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Поскольку патент сформирован исключительно из инженерных соображений, то нет никаких указаний относительно того, какую встроенную электронику будут содержать будущие iPhone. Если мы когда-нибудь увидим складной телефон от Apple, то наверняка компания отдаст предпочтение минималистичному и бесшовному дизайну.

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Apple, iPhone, Бюро патентов, Гибкий смартфон, OEM-разработчик.
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