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Samsung представила свой недорогой смартфон Galaxy M20

Samsung представила свой недорогой смартфон Galaxy M20
17:29 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Компания Samsung провела официальную презентацию в Украине.

Новинка поступит в продажу уже в марте.

Сначала новый смартфон будет доступен только на Rozetka. Рекомендованная стоимость составляет 6199 гривен. При этом на старте продаж предусмотрена специальная акционная цена – 5555 гривен.

Характеристики Samsung Galaxy M20

Смартфон получил экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей. Работает Galaxy M20 на 8-ядерном процессоре Samsung Exynos 7904. Предусмотрены модификации с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной.

Samsung Galaxy M20 получил хорошую батарею

Основная камера сдвоенная, разрешение ее модулей составляет 13 Мп (f/1.9) и 5 Мп (f/2.2). Разрешение фронталки – 5 Мп (f/2.2).

Среди преимуществ можно назвать мощный аккумулятор – его емкость составляет 5000 мАч.

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Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне смартфона. Также устройство сохранило 3,5 мм разъем для наушников и USB Type-C.

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Украина, Samsung, Презентация, Характеристика, Galaxy M20.
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