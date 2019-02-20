Официальная презентация безрамочного смартфона Vivo V15 Pro

Новости технологии: Компания Vivo представила в Индии свой новый смартфон Vivo V15 Pro.

Одной из ключевых особенностей новинки стал практически безрамочный дисплей без вырезов и отверстий и выдвижная фронтальная камера.

Дисплей Vivo V15 Pro. Как сообщает 4PDA, 91,64% лицевой панели занял 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9. Толщина верхней рамки составляет 2,2 миллиметра, боковых – всего 1,5 миллиметров, нижняя немного шире других.

В экран встроен сканер отпечатков пальцев со временем срабатывания 0,37 секунды. Поддерживается и разблокировка с помощью распознавания лица по 1024 точкам, которая занимает около 0,55 секунды.

Камеры Vivo V15 Pro. Чтобы добиться максимальной безрамочности, производитель сделал фронтальную камеру выдвижной из корпуса. Она автоматически поднимается при разблокировании по лицу или при запуске приложения камеры. При этом датчик освещенности спрятан непосредственно под экраном.

На тыльной стороне расположилась тройная камера с основным сенсором на 48 Мп со светосильной оптикой f / 1.8. Второй модуль на 5 Мп используется для сканирования глубины резкости, а третий с разрешением 8 Мп имеет угол обзора 120 градусов.

Vivo V15 Pro получил тройную основную камеру

Другие характеристики. Vivo V15 Pro построен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 675 с поддержкой специального игрового режима Dual Turbo для повышения производительности. Аккумулятор на 3700 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки Dual-Engine.

Работает новинка под управлением фирменной прошивки Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie.

Дата выхода и цена. Vivo V15 Pro поступит в продажу в синем и красном цветах по цене от 407 долларов (около 11 100 гривен).