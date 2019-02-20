Samsung Galaxy S10: онлайн-трансляция презентации

Новости технологии: В Сан-Франциско компания Samsung провела презентацию флагмана Galaxy S10.

20 февраля, Samsung представила новые флагманские смартфоны. Начало трансляции было запланировано на 21:00 по Киеву.

Презентация проходила в Сан-Франциско и была самой масштабной в честь 10-летия флагманской линейки Galaxy.

Смотрите презентацию на You-Tube канале Samsung Ukraine:

В августе Samsung провела презентацию, на которой представила свой новый флагман. Новый Galaxy Note 9 оснащен дисплеем диагональю 6,4 дюйма,емкость его аккумулятора составила 4000 мАч. Одна из версий устройства оснащены 512 гигабайтами внутренней памяти с возможностью установки карты памяти до 512 гигабайт, что в общей сложности позволяет расширить объем внутреннего хранилища до одного терабайта.

Samsung в партнерстве с Adobe создала специальную мобильную версию Premiere Rush, оптимизированную для смартфонов Galaxy, чтобы улучшить редактирование видео на мобильных устройствах и последующей автоматической загрузкой на YouTube.

Samsung заключила партнерство с американским сотовым оператором Sprint, предоставляющий мобильный интернет 5G.

Samsung Fold

Компания изобрела новую систему петель для Fold, которую вы даже не видите снаружи.

Samsung Fold в раскладываемом виде обладает экраном 7,3 дюйма и может запускать одновременно три приложения. В складываемом режиме это компактный смартфон с 4,6 дйюмовым экраном.

12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного флэш-накопителя по технологии Universal Flash Storage 3.0 (eUFS).

В Galaxy Fold установлено сразу шесть фотокамер!

Стоимость Galaxy Fold составит 1980 долларов (больше 50 тысяч гривен), старт продаж с 26 апреля. Смартфон очень дорогой.

Samsung Galaxy S10

Дисплей с поддержкой HDR10+, сам дисплей называется Infinity O на матрице AMOLED.

Сканер отпечатков пальцев работает по ультразвуковой технологии, что делает его максимально точным, быстрым и безопасным - обмануть его не получится.

Тройной фотосенсор с ультрашироким объективом (123 градуса), идеальным для панорамных снимков. Формула 12+12+16 МП.

Galaxy S10 обладает встроенной технологией искусственного интеллекта для улучшения фотоснимков. К примеру, она поможет пользователю выставить идеальный ракурс и настройки для получения максимально качественного снимка.

Оптика получила самый лучший стабилизатор, который поможет сделать плавную видеосъемку. Дрожание исключено.

Известные видеоблогеры делятся опытом, насколько удобно снимать видео на смартфоне для YouTube-канала, а затем редактировать его прямо на Galaxy S10 при помощи Premiere Rush – отпадает необходимость пользоваться компьютером и громоздкими программами. Мощности смартфона вполне достаточно для редактирования 4K видео.

Смартфон делает не только самые качественные селфи-снимки, но и лучше адаптирован под Galaxy S10, например, на нем сториз выглядят лучше, а пользоваться им удобнее. Эта технология называется Instagram Mode.

Samsung Galaxy S10 Plus обновил фронтальную камеру до 10 мегапикселей и 8 мегапикселей. Младшие версии получили один модуль фронталки на 10 Мп.

Galaxy S10 Plus получил 12ГБ оперативной памяти и 1ТБ флэш-памяти. Более того, память смартфона можно улучшить картой памяти MicroSD и добавить еще 512 ГБ памяти!

Акумулятор на 4 100 мАг.

Беспроводную зарядка, которая будет заряжать другие мобильные устройства, а мощность процессора смартфона быстрее проедыдущего поколения на 29%, а графического ускорителя – на 37%.

Представлен весь модельный ряд: Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus. Galaxy S10e получит больше вариантов расцветки, по аналогии с iPhone XR.

Старт продаж намечен на 8 марта 2019 года.

Galaxy Buds

Первым представителем стали "умные" наушники Galaxy Buds, аналог AirPods от Samsung. Гарнитура анализирует шум вокруг и улучшает ваш голос при разговоре или увеличивает громкость музыки. Батарея держит заряд до 6 часов.

Galaxy Watch Active & Fit

Они стали тоньше и водоустойчивые (выдерживают давление до 5 атмосфер). При этом это полноценные часы. Для спортивных людей выпустили Galaxy Fit, тоже водоустойчивый, но он меньше и удобнее, не мешает при занятии спортом. Galaxy Fit держит заряд до недели.

Galaxy Watch Active

Смарт-часы Galaxy Watch Active стали тоньше, по сравнению с предыдущим поколением. Они получили защиту от воды.

Samsung Galaxy Buds

Вот так работает подключение Galaxy Buds к планшету. Через наушники можно отвечать на звонки, даже если они подключены к другому устройству.

Galaxy Watch Active

Часы Galaxy Watch Active можно заряжать от смартфона Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy Watch Active будет стоить 199 долларов (около 5400 гривен), а браслет Galaxy Fitnes - 99 долларов (около 2700 гривен).

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 поддерживает технологию беспроводной связи 5G. Вернее, его специальная версия, которая будет продаваться отдельно. Он отличается увеличенным до 6,7-дюймовой диагонали дисплея и увеличенной емкостью батареи до 4500 мАч.

Правда в Украине новые технологии заработают не в ближайшее время. К сожалению.