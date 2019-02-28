"Нафтогаз" начал процессы по взысканию с "Газпрома" долгов в новых странах

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" объявил о новых процессах по взысканию имущества "Газпрома" в нескольких странах.

НАК "Нафтогаз Украины" начал процессы по взысканию с ПАО "Газпром" (РФ) $2,6 млрд по решениям Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.

"Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальное взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах", - сообщил "Нафтогаза" в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" о нарушениях контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованного объема газа для транзита.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпром" в Европе.