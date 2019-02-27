В "Нафтогазе" говорят о "плане Б" в случае трудностей с транзитом газа

Новости Бизнеса: У "Нафтогаза" есть запасной план по обеспечению надежности поставок газа на случай трудностей с его транзитом через Украину.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» имеет запасной план по обеспечению бесперебойных поставок газа на случай возникновения трудностей с продолжением транзита голубого топлива через Украину.

Об этом во время Украинского энергетического форума в Киеве заявил директор интегрированного газового бизнеса компании «Нафтогаз Украина» Андрей Фаворов, отвечая на вопрос о транзите газа через Украину.

”У нас есть запасной план по обеспечению надежности поставок газа. Мы постоянно сотрудничаем с техническим департаментом ”Укртрансгаза”, чтобы убедиться в том, что украинская ГТС по-прежнему конкурентоспособна, а вместимость газовых хранилищ рассчитана на большой объем газа”, - отметил он.

Фаворов уточнил, что план предусматривает бесперебойную работу газотранспортной системы, но детали подобных мер, добавил он, раскрывать нельзя, поскольку другие трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией.

Представитель ”Нафтогаза” отметил, что в рамках реализации плана нацкомпания работает над возможностью управлять газотранспортной системой и ее гибкостью.

”Теперь стоит вопрос: ценность этой гибкости и вместительности, которая Украина может предложить участникам, и это сложная часть переговоров, которая, надеюсь разрешится в скором времени”, - сказал он.

Директор интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» подчеркнул, что для европейских потребителей крайне важно знать, что украинская ГТС является не только конкурентоспособной, но и важна для сохранения безопасности всей европейской сети транспортировки газа. Как уточнил топ-менеджер, «Нафтогаз» видит себя частью европейского энергетического сообщества, поэтому все процедуры и шаги на пути имплементации этой задачи готов осуществлять.