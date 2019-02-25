Смела в марте снова может остаться без газа

Новости Украины: Из-за срыва графика погашения задолженности Нафтогаз не подтвердил номинации на поставки газа Смелакоммунтеплоэнерго, из-за чего город в марте может остаться без отопления.

НАК "Нафтогаз Украины" не подтвердило номинации газа для КП "Смілакомунтеплоенерго" на март за срыв графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности.

НАК "Нафтогаз Украины" не подтвердил номинации газа для КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности Нафтогаз не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций Смелакоммунтеплоэнерго на март 2019 года. Нафтогаз предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочку расчетов, предусмотренные законодательством. Однако производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности" , - говорится в сообщении.

Нафтогаз заявил, что ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона в городе Смела лежит на коммунальном предприятии и органах местного самоуправления, которые выступили гарантами выполнения заключенных договоров реструктуризации.

"Задолженность теплоснабжающих предприятий г. Смела Черкасской области уже не первый год мешает устойчивому прохождению отопительного сезона. Долги перед Нафтогазом в размере 85,5 млн грн были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности", - добавили в НАК.

Нафтогаз призвал представителей органов власти города немедленно принять необходимые меры для возобновления коммунальным предприятиям платежей по договору реструктуризации задолженности. Недопустимо в очередной раз превращать десятки тысяч смелян в заложников бесхозяйственности местных властей, отмечают в компании.

Как сообщалось, в прошлом году отопительный сезон в Смеле не начался вовремя из-за долгов. При участии центральных органов власти, органов местной власти и Нафтогаза был осуществлен комплекс мероприятий для решения вопросов задолженности теплоснабжющего предприятия Смелы. С коммунальным теплоснабжающим предприятием города урегулированы долги предыдущего теплоснабженца и осуществлена дополнительная реструктуризация задолженности, которая подлежит урегулированию, на общую сумму 62 млн грн.

В декабре 2018 года Нафтогаз заключил соглашение и подтвердил номинации на газ на льготных условиях для коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго", которое снабжает теплом и горячей водой жителей города. Однако с начала 2019 года Смелакоммунтеплоэнерго прекратило уплату ежемесячных платежей по договорам реструктуризации (обязательства выполнены только за декабрь 2018 года). По состоянию на 20 февраля 2019 года, задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн грн.