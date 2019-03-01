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Аэропорт Ужгорода возобновляет свою работу

Аэропорт Ужгорода возобновляет свою работу
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Петр Порошенко заявил, что после переговоров с президентом Словакии Андреем Косичкой будет восстановлена работа аэропорта Ужгорода.

С 15 марта возобновляется авиамаршрут Киев - Львов - Ужгород, пока что самолеты будут совершать один рейс в неделю.

Об этом написал Президент Петр Порошенко в Facebook.

“Как и обещали, в марте возобновляем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев - Львов - Ужгород авиакомпании “Мотор Сич”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем Президент выразил уверенность в перспективах аэропорта и прилегающей инфраструктуры и заверил, что развитие региональных аэропортов для него является приоритетом.

Тем временем председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте сообщил, что билеты на этот авиарейс будут стоить от 699 до 3500 грн.

"Регулярное авиасообщение между Ужгородом и Киевом будет осуществляться реактивным самолетом "Як-40" пока раз в неделю - по пятницам. Утром самолет будет вылетать из столицы в Ужгород, а вечером - в обратном направлении. В дальнейшем количество авиаперелетов будет увеличено. Стоимость билета в одну сторону будет варьироваться от 699 до 3500 гривен", - сообщил Москаль.

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Как сообщалось, 15 марта Международный аэропорт "Ужгород" возобновляет полноценную работу. Регулярные авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания "Мотор Сич".

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Петр Порошенко, Авиамаршрут, Киев - Львов - Ужгород, Аэропорт Ужгорода.
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