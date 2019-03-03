"Нафтогаз" ожидает ареста активов "Газпрома" в 3 странах в апреле

Новости Бизнеса: Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что в следующем месяце ожидается арест активов "Газпрома" в трех странах.

В следующем месяце НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения судов еще трех стран об аресте активов "Газпрома" в счет погашения долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время брифинга.

"Мы ищем любые активы, которые могут быть реализованы в счет погашения долга перед нами. В юрисдикции Люксембург суд принял аналогичное решение, что все активы "Газпрома", подлежат так называемом обременению или ареста. Мы работаем еще по трем юрисдикциях. В таких юрисдикциях, как Великобритания и Голландия, мы думаем, что в течение следующего месяца мы сможем получить то или иное решение", - отметил Коболев, уточнив, что три юрисдикции по решению Стокгольмского арбитража касаются не только европейских стран.

По его словам, 2 млрд долларов долга "Газпрому" перед "Нафтогазом" были погашены путем взаимозачета, что признал и "Газпром" в своих отчетных документах.

При этом он добавил, что отмена арестов имущества "Газпрома" по одной юрисдикции не было, а акции российского газового монополиста в Швейцарии не арестовали исключительно из-за того, что их там физически не было.

Напомним, трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму. Коболев отметил, что стоимость утраченных в результате аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму до $5 млрд.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма. Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигла $8 млрд.