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ЗАЗ запустил производство нового автобуса на пригородные маршруты

ЗАЗ запустил производство нового автобуса на пригородные маршруты
13:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: www.avtozaz.com

Новости Бизнеса: Запорожский автомобилестроительный завод запустил производство новой модификации автобуса малого класса ЗАЗ А08, который построен на базе шасси Asia Star.

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в структуру Украинской автомобильной корпорации, запустил производство новой модификации автобуса малого класса ЗАЗ А08. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Новинка становится логическим продолжением модельного ряда уже внедренных в производстве автобусов, среди которых уже есть автобус малого класса ЗАЗ А07 и автобус среднего класса ЗАЗ А10. Модель ЗАЗ А08 позволит в первую очередь удовлетворить спрос клиентов на технику, предусмотренную для эксплуатации на пригородных маршрутах, а также будет доступна и в школьной модификации", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что новый автобус построен на базе шасси Asia Star, тогда как конструкция кузова стала результатом собственных разработок украинского автопроизводителя.

"Автобус ЗАЗ А08 оснащается современным турбодизельным двигателем производителя силовых агрегатов Weichai рабочим объемом 3 л, мощностью 103/3000 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что салон нового автобуса, в отделке которого использованы антивандальные материалы, позволяет перевозить 28 пассажиров, а общая вместимость салона составляет 43 пассажира. Также в качестве стандартного оборудования установлен автономный отопитель, а в качестве опции доступен кондиционер салона.

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Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО". Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.

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Производство, ЗАЗ, Запуск, Запорожский автомобилестроительный завод, Автобус малого класса, ЗАЗ А08.
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