Коболев: "Нафтогаз" планирует привлечь финансирование от МФО

Новости Бизнеса: Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" планирует получать финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ.

НАК "Нафтогаз Украины" намерен привлечь финансирование международных финансовых организаций (МФО) для покупки газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ) в этом межотопительном сезоне, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава НАК Андрей Коболев.

В то же время он не уточнил ни сроки привлечения финансирования, ни конкретных организаций.

"Это будут международные финансовые организации, типа ЕБРР", - сказал глава "Нафтогаза". А.Коболев добавил, что с целью поиска финансирования в НАК также рассматривают возможность размещения евробондов, однако "пока решения не принимаем".

Напоминаем, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверен, что после отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода "Северный поток-2" его эксплуатация в заявленный российской стороной срок - 1 января 2020 года, - не начнется.