После теракта в Новой Зеландии Facebook меняет правила ведения видеотрансляций

Новости Бизнеса: Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Крайстчерче.

Компания Facebook решила усилить контроль над видеотрансляциями после теракта в новозеландском Крайстчерче, в результате которого погибли 50 человек. Во время стрельбы нападающий вел прямую трансляцию.

О решении коропорации операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила в открытом письме, опубликованном в газете The New Zealand Herald.

В частности, Facebook планирует ограничить возможность вести трансляции для тех пользователей, которые уже нарушали правила соцсети.

Также компания намерена ускорить распознавание и удаление видео и других изображений насилия.

По словам Сэндберг, после теракта в Крайстчерче модераторы обнаружили 900 различных версий видеосъемки нападавшего.

Кроме этого, Сэндберг пообещала, что Facebook усилит борьбу с распространением проявлений нетерпимости и ненависти в соцсети.