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Новый ночной экспресс Киев-Мариуполь отправился в первый рейс

Новый ночной экспресс Киев-Мариуполь отправился в первый рейс
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Ночной экспресс по маршруту Киев-Мариуполь отправился в первый рейс, он был заполнен на 100%, а продолжительность рейса составляла менее 15 часов.

АО "Укрзализныця" торжественно запустила в первый рейс новый поезд категории "ночной экспресс" №9/10 Киев-Мариуполь. Поезд отправился в 19.03 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала в столице.

В мероприятии приняли участие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Прямой" заявил, что поезд отправляется в первый рейс заполненным на 100%, а продолжительность рейса - менее 15 часов.

"По поручению Президента, которое было дано, чтобы улучшить инфраструктуру и сообщение с Мариуполем, мы сегодня отправляем совершенно новый поезд, который будет идти по ускоренному графику. Путешествие из Киева в Мариуполь будет занимать менее 15 часов. Абсолютно новые 10 вагонов, которые предоставят гораздо больше комфорта для граждан Украины", - сказал Омелян.

Ночной экспресс Киев-Мариуполь будет курсировать через день, начиная с 30 марта. Будет отправляться из столицы в 19:03, прибывает в Мариуполь - в 09:47. Из Мариуполя отправление в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14.

Ранее в "Укрзализныце" напомнили, что  время отправления и прибытия в железнодорожных билетах указано уже с учетом перевода часов на летнее время. Переход на летнее время необходим для того, чтобы приблизить административное время к солнечному.

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Укрзализныця, Ночной экспресс, Первый рейс, Киев-Мариуполь.
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