Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время

Новости Украины: В ночь на 31 марта в 3 часа утра украинцы перешли на летнее время, стрелки часов были переведены на час вперед.

Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, перешла на летнее время. В 3 часа утра стрелки часов были переведены на час вперед.

Как сообщалось, порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Это необходимо для того, чтобы приблизить административное время к солнечному.

После перевод часов 31 марта поезда отправятся и прибудут по новому времени, который уже указан в билетах. Отмечается, что время отправления и прибытия в приобретенных на 31 марта железнодорожных билетах указан уже с учетом перевода часов на летнее время. "Во время квантового скачка во времени просим пристегнуться.

Поезда Укрзализныци за мгновение одолеют целый час. Внимание: время отправления и прибытия в железнодорожных билетах указано уже с учетом перевода часов на летнее время. Переводим часы 31 марта", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Під час квантового стрибка у часі просимо пристебнутися

Поїзди Укрзалізниці за мить здолають цілу годину.

Увага: час відправлення та прибуття в залізничних квитках указаний уже з урахуванням переведення годинників на літній час.

Переводимо годинники 31 березня. pic.twitter.com/RElQkDiUwQ — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) 29 марта 2019 г.

Кроме того в Киевпасстранс сообщили, что столичная городская электричка переходит на летнее расписание движения поездов с 31 марта.

"Не забыли, что в эти выходные переводим часы? Наша городская электричка с 31 марта также переходит на летнее время", - говорится в сообщении. В "Киевпасстрансе" отметили, что обновленное расписание движения будет размещено на всех остановках городской электрички и официальном сайте коммунального предприятия в воскресенье.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, в Украине пройдет первый тур выборов президента Украины. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Голосование будет проходить с 8 утра до 20 часов вечера.