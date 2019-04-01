СМИ: Ведущий инженер Tesla переметнулся в Apple

Новости Бизнеса: От проекта электромобиля Apple явно отказываться не собирается.

Слухи о том, Apple создаёт свой собственный автомобиль, ходят в сети не первый год. Сама компания никак их не комментирует, но на это косвенно указывают многие обстоятельства. Сайт Electrek, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что на днях в Купертино ушёл работать Майкл Швекуч, ведущий инженер Tesla, отвечавший за разработку электрических трансмиссий.

В Tesla он работал с 2015 года, где принимал участие в создании Tesla Roadster II, электрогрузовика, а также проектировал приводные узлы автомобилей и отвечал за полный цикл их производства.

Это не первый случай, когда в Apple уходят работать бывшие сотрудники Tesla.

"Они нанимают тех, кого мы уволили. Поэтому мы в шутку называем Apple кладбищем Tesla!", — прокомментировал ситуацию Илон Маск в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По информации Electrek, Швекуч покинул Tesla, присоединился к Apple и теперь трудится в подразделении Project Titan. Ранее считалось, что сотрудники, работавшие в проекте, занимаются созданием программы автоматического вождения автомобилей, но теперь, когда к команде присоединился сотрудник, специализирующийся на аппаратных частях электромобилей, в сети вновь начали появляться слухи о разработке Apple Car.

Но есть и другое мнение. Майкла Швекуча могли пригласить и для того, чтобы он помог с разработкой тестового стенда, необходимого для испытаний программного обеспечения автопилота. Всё-таки разработка собственного электромобиля "с нуля" — серьёзная задача даже для такого технологического гиганта, как Apple.