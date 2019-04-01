Украинский березовый сок отправится за границу

Новости Бизнеса: На Волыни активно работают над сбором березового сока, чтобы снабдить продуктом не только отечественный рынок, но и "напоить" им партнеров из-за границы.

Волынские хозяйства, подконтрольные региональному областному управлению лесного и охотничьего хозяйства занимающиеся в частности сбором березового сока, ожидают получить более 500 тонн сырья для дальнейшей переработки и отправки на экспорт. К началу апреля удалось добиться показателя в 300 тонн.

Отечественный продукт пользуется популярностью не только дома, но и в Америке и Израиле. Часть полученного сока иностранные партнеры закупают в сыром виде, остальное идет на переработку. Сегодня производители готовы предложить 15 видов готового продукта с добавлением натуральных компонентов. Но наиболее популярен и полезен остается чисты сок без сахара и лимонной кислоты.

При этом для обработки полученного сырья используются органичные средства, в том числе и моющие, чтобы не нарушить технологию производства. В одном из таких хозяйств утверждают, что чистый березовый сок очень популярен в странах, где распространен куль здорового образа жизни.