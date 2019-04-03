Суд наложил арест на счета одной из фирм по оценке недвижимости

Новости Бизнеса: Суд по ходатайству Национальной полиции наложил арест на банковские счета ООО "ВИ АЙ ПИ Департмент", якобы связаной с народепом Антоном Яценко.

Как выяснили журналисты одного информресурса, Фонд государственного имущества запустил Единую базу данных отчетов об оценке - систему, которая должна побороть рынок "черной оценки" и предупредить уклонение от налогов.

По закону если часто покупать и продать недвижимость (более 1 объекта в год или продать купленное в течение 3 лет), то налог будет составлять 5% от стоимости имущества. Но не рыночной стоимости, а той, которую определит профессиональный оценщик. И чем ниже оценка, темь меньше процент налога.

Нацполиция возбудила уголовное производство по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИ, которые вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица подключили к Единой базе отчетов ООО "ВИ АЙ ПИ Департмент", якобы связанной с народным депутатом Антоном Яценко, чем вызвали тяжелые последствия интересам отдельных граждан и юридических лиц.

Полиция установила, что в данной фирме, нарушая требования действующего законодательства, за один такой отчет собирали c нотариусов деньги. Осмотром движения средств по счетам компании установлено, что на них поступили сумма около 11 млн грн. Однако, на время осуществления временного доступа к указанной информации денежные средства на счетах отсутствовали.

Таким образом, полицейские считают, что незаконно полученные денежные средства от уплаты за каждую проверку регистрации отчета об оценке в Единой базе немедленно выводились служащими фирмы в собственных целях. Следователи инициировали наложения ареста на счета "ВИ АЙ ПИ Департмент" в "ОТП банка", "ПриватБанка" и "Правэкс банка".