Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
В ЕС сделали заявление касаемо Керченского пролива
В ЕС сделали заявление касаемо Керченского пролива
Зидан проиграл впервые после возвращения в Реал (Видео)
Зидан проиграл впервые после возвращения в Реал (Видео)
В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)
В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)

Из-за войны кондитерская Донецка переориентировалась на рынок Европы

Из-за войны кондитерская Донецка переориентировалась на рынок Европы
16:48 Сегодня Телеграф по материалам сайта bizshid.com

Новости Бизнеса: Потеря рынков сбыта донецким предприятием открыла другие возможности для реализации своей продукции.

Результатом налаживания новых связей с европейским рынком стали военные действия на востоке Украины.

Так, одно из кондитерских предприятий Донецка переориентировалось на Европу после снижения уровня потребления продукции. До 2014 года основная масса продукта реализовалась внутри страны. Когда началась война, рынки сбыта Донецкой и Луганской области стали недоступны. Горловка, как самый крупный оптовый покупатель, стала закрытой для отечественного производителя.

Новый контейнерный поезд в Польшу будет на 20% дешевле

Это подтолкнуло руководство одного из предприятий Донецкого региона наладить партнерские отношения с рынками европейских стран. Начиная с 2016 года отечественные сладости попадают на полки магазинов в Латвии, Румынии, Польши. Главным козырем кондитерской продукции является натуральность, которую очень ценят за границей.

Ryanair откроет еще два рейса в Польшу

Кроме того, на предприятии, расположенном в Иллинивской ОТО (объединенной территориальной общины), делают все, чтобы получить грант USAID в рамках проекта "Экономическая поддержка восточной Украины". Это позволит реализовать планы на расширение производства и создание еще одного цеха в Константиновке Донецкой области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Развитие, Война, Грант, Продукт, Рынок, Реализация, Кондитерская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
03 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ОРДЛО не голосовали: МИД РФ возмутили выборы в Украине
В ОРДЛО не голосовали: МИД РФ возмутили выборы в Украине
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь