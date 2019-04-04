Из-за войны кондитерская Донецка переориентировалась на рынок Европы

Новости Бизнеса: Потеря рынков сбыта донецким предприятием открыла другие возможности для реализации своей продукции.

Результатом налаживания новых связей с европейским рынком стали военные действия на востоке Украины.

Так, одно из кондитерских предприятий Донецка переориентировалось на Европу после снижения уровня потребления продукции. До 2014 года основная масса продукта реализовалась внутри страны. Когда началась война, рынки сбыта Донецкой и Луганской области стали недоступны. Горловка, как самый крупный оптовый покупатель, стала закрытой для отечественного производителя.

Это подтолкнуло руководство одного из предприятий Донецкого региона наладить партнерские отношения с рынками европейских стран. Начиная с 2016 года отечественные сладости попадают на полки магазинов в Латвии, Румынии, Польши. Главным козырем кондитерской продукции является натуральность, которую очень ценят за границей.

Кроме того, на предприятии, расположенном в Иллинивской ОТО (объединенной территориальной общины), делают все, чтобы получить грант USAID в рамках проекта "Экономическая поддержка восточной Украины". Это позволит реализовать планы на расширение производства и создание еще одного цеха в Константиновке Донецкой области.