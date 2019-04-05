Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Порошенко в прямом эфире сдал анализы перед дебатами с Зеленским
Порошенко в прямом эфире сдал анализы перед дебатами с Зеленским
Обнародованы предварительные результаты анализов Порошенко
Обнародованы предварительные результаты анализов Порошенко
Моуриньо намерен возглавить клуб Серии А
Моуриньо намерен возглавить клуб Серии А
Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день

В "Укрпоште" уже можно оформить подписку на второе полугодие 2019

В "Укрпоште" уже можно оформить подписку на второе полугодие 2019
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на второе полугодие 2019г.

АО "Укрпошта" с 5 апреля начало подписку печатных изданий на второе полугодие 2019 года, отмечается на сайте предприятия.

Подписка на издания проводится: на украинские газеты и журналы общегосударственной сферы распространения до 15 июня; на газеты и журналы других стран - до 4 июня.

При этом на местные издания (областные, городские, районные) подписка проводится в сроки, определенные договорами с издательствами (редакциями), но не позднее чем до 27 числа месяца, предшествующего подписному.

Женщина систематически обворовывала "Укрпошту"

Оформить подписку можно во всех отделениях "Укрпошты", у почтальонов или воспользоваться сервисом "Онлайн подписка" на сайте "Укрпошты".

Подписка проводится по тарифам, утвержденным приказом Мининфраструктуры.

Сотрудникам Укрпошты повышают зарплаты

В компании отметили, что в 2019 году украинцы уже выписали по подписке 7,8 млн экземпляров изданий. Из них 4,5 млн экземпляров общегосударственных изданий и 3,3 млн – местных (58% и 42% соответственно).

В подписные каталоги включены 3185 наименований отечественных изданий, в том числе 1602 - общегосударственных и 1583 - местных газет и журналов.

Как сообщалось, Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях.

"Укрпошта" готова доплачивать сельским почтальонам, но при одном условии

Текущие тарифы на доставку периодики "Укрпоштой" составляют: 2,90-12,50 грн за принятие предоплаты за один абонемент; 48,54-65,88 коп. за доставку газеты формата А3 (4 полосы) и 1,9416-2,6352 грн за доставку одного журнала за каждые полные или неполные 50 г веса.

Украинцы на 2019 год через АО "Укрпошта" купили по подписке 7,8 млн экз. изданий, что на 10% меньше, чем в 2018 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрпошта, Подписка, Печатные издания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
04 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
05 Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава правления Swedbank покинул должность на фоне скандала
Глава правления Swedbank покинул должность
Зеленский сдал анализы перед дебатами
Зеленский сдал анализы перед дебатами
Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями
Украинцев на выходных ждет тепло до +20
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь