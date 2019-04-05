В "Укрпоште" уже можно оформить подписку на второе полугодие 2019

Новости Бизнеса: "Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на второе полугодие 2019г.

АО "Укрпошта" с 5 апреля начало подписку печатных изданий на второе полугодие 2019 года, отмечается на сайте предприятия.

Подписка на издания проводится: на украинские газеты и журналы общегосударственной сферы распространения до 15 июня; на газеты и журналы других стран - до 4 июня.

При этом на местные издания (областные, городские, районные) подписка проводится в сроки, определенные договорами с издательствами (редакциями), но не позднее чем до 27 числа месяца, предшествующего подписному.

Оформить подписку можно во всех отделениях "Укрпошты", у почтальонов или воспользоваться сервисом "Онлайн подписка" на сайте "Укрпошты".

Подписка проводится по тарифам, утвержденным приказом Мининфраструктуры.

В компании отметили, что в 2019 году украинцы уже выписали по подписке 7,8 млн экземпляров изданий. Из них 4,5 млн экземпляров общегосударственных изданий и 3,3 млн – местных (58% и 42% соответственно).

В подписные каталоги включены 3185 наименований отечественных изданий, в том числе 1602 - общегосударственных и 1583 - местных газет и журналов.

Как сообщалось, Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях.

Текущие тарифы на доставку периодики "Укрпоштой" составляют: 2,90-12,50 грн за принятие предоплаты за один абонемент; 48,54-65,88 коп. за доставку газеты формата А3 (4 полосы) и 1,9416-2,6352 грн за доставку одного журнала за каждые полные или неполные 50 г веса.

Украинцы на 2019 год через АО "Укрпошта" купили по подписке 7,8 млн экз. изданий, что на 10% меньше, чем в 2018 году.