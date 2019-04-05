Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза"

Новости Бизнеса: Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B-".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

"Подтверждение отражает прочные связи "Нафтогаза" с единственным акционером – Украиной ("B-"/стабильный)…", – говорится в сообщении агентства в пятницу вечером.

Fitch добавляет, что рейтинг также учитывает слабый профиль ликвидности "Нафтогаза", но в целом относительно низкий левередж, а также некоторую неопределенность, связанную с внутренними ценами на газ, анбандлингом и политическим риском.

Агентство указывает, что государство по-прежнему гарантирует значительную часть долга "Нафтогаза" (30% валового долга компании на конец 2018 года), а финансовые показатели компании тщательно контролируются МВФ, основным кредитором Украины, который стимулирует правительство обеспечивать адекватное финансирование НАК.

По мнению агентства, более сильные финансовые результаты "Нафтогаза" в 2016-2018 годах могут быть неустойчивыми в долгосрочной перспективе, поскольку зависят от внешних факторов. Fitch также исключает из своих прогнозов компенсацию правительством разницы в ценах, по которым компания продает газ населению и промышленности.

Что касается анбандлинга, ожидаемого в 2020 году, то после него Fitch не предполагает для НАК никаких доходов от транзита или какой-либо компенсации за разделенные активы. По мнению агентства, после 2020 года "Нафтогаз" будет фокусироваться на внутреннем рынке: продажа и хранение газа, продажа нефтепродуктов и СПГ, а также добыча газа.