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"Нафтогаз" подсчитал сумму долга контрагентов

"Нафтогаз" подсчитал сумму долга контрагентов
17:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Задолженность предприятий по расчетам за газ перед «Нафтогазом» составила 62,4 млрд грн.

Задолженность по расчетам за поставленный газ перед Национальной акционерной компанией ”Нафтогаз Украины” со стороны предприятий теплокоммунэнерго, газсбытов, получающих голубое топливо на льготных условиях, составила 62,4 млрд грн, сообщает компания.

Отмечается, что просроченная задолженность контрагентов НАКа, получающих газ на льготных условиях в соответствии с положением о спецобязательствах за неделю уменьшилась на 9,2%, или 6,3 млрд грн - до 62,4 млрд грн.

Как сообщили в «Нафтогазе», суммарная просроченная задолженность предприятий теплокоммунэнерго и ТЭЦ составляет около 38,1 млрд грн, региональных газосбытов – 24,3 млрд грн, а промышленных предприятий - 2,9 млрд грн.

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«Задолженность «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 427 млн грн (12,5%), суммарная задолженность предприятия составила около 3 млрд грн», - отметили в НАК.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд населения дешевле цены на газ, установленной для отпуска по спецобязательствами (PSO) – 8,55 грн/куб. м.

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Газ, Нафтогаз, Долги.
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