Из "Укрзализныци" уволили двух членов правления

Новости Бизнеса: Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение освободить от должности двух членов правления компании.

Наблюдательный сонет АО "Укрзализныця" решил освободить от должности членов правления Сергея Михальчука и Александра Бужора.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на рынке, данное решение принято 5 апреля, при этом другие кандидатуры в состав правления не вводились.

В "Укрзализныце" данную информацию не комментируют.

Как сообщалось, в августе 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отчиталось, что направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях в отношении неподачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии членом правления АО "Укрзализныця" Александром Бужором.

На сегодняшний день членами правления ПАО являются Иренеуш Василевский, Александр Бужор, Сергей Михальчук, Желько Марчек, Ремигиуш Пашкевич и Марек Залесный.