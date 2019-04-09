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Минэнерго: производство энергии в 2019 году снизится

Минэнерго: производство энергии в 2019 году снизится
11:12 Сегодня Телеграф interfax.com.ua 112.ua

Новости Бизнеса: Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году незначительно снизится по сравнению с 2018 годом.

Результаты обновленного прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Министерства энергетики и угольной промышленности свидетельствуют о снижении производства э/э разных типов электростанций.

Так, атомные электростанции (АЭС), согласно прогнозам ведомства, по итогам года уменьшат производство э/э на 1,2% или 1,008 млрд кВт-ч.  Тепловые электростанции энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС), в свою очередь, продемонстрируют падение производства на 2,5% (на 1 млрд 204,5 млн кВт-ч), гидроэлектростанции – на 23,2% (на 2 млрд 428,0 млн кВт-ч),  гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - на 8,7% ( 137,4 млн кВт-ч).

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Производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и когенерационных установках (КУ) по итогам года возрастет на 6,6% или 728,2 млн кВт-ч, на блок-станциях - на 6,5% (97,0 млн кВт-ч).

Наибольший рост объемов производства электрической энергии продемонстрируют объекты, генерирующие из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, прогнозируется, что по итогам 2019 года производство электроэнергия из ВИЭ составит 5,979 млрд кВт-ч, что в 2,3 раза больше, чем в 2018 году.

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Рост, Производство, Минэнерго, Электричество, Энергия, Снижение, Министерство, Количество.
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