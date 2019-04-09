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В Украине состоится презентация органического сахара

В Украине состоится презентация органического сахара
17:34 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В Минагро планируют представить органический сахар украинского производства, который в будущем отправят на международную выставку в Шанхай.

О презентации пищевой новинки сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.

В ведомстве также конкретизировали, когда состоится это событие. Согласно информации, презентация планируется на 10 апреля. Демонстрацию первого в Украине органического сахара посетит и. о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева. Мероприятие будет приурочено к дальнейшему участию на выставке в Шанхае. На этот раз украинский павильон на столь масштабной презентации будет представлен также впервые.

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Кроме этого, во время события участники обсудят преимущества особенного продукта, уровень потребления его на внутреннем рынке и возможности экспорта органического подсластителя. По данным ведомства, такой сахар был впервые сертифицирован в 2018 году. Страна попала в десятку государств по выращиванию свеклы (пол культуру выделено более ста гектаров земли). В Нюнберге уже успели ознакомится с оригинальный отечественным продуктом. Его презентовали в феврале на выставке "Биофах".

Украина стала первой страной на европейском пространстве, где начали производить такого рода продукт. Сообщается также, что прыжок в развитии органического сектора наблюдается в последнее десятилетие. Сейчас на рынке существует более трехсот производителей сертифицированной продукции. 

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