Набсовет "Укрнафты" возглавил Юрий Витренко

Новости Бизнеса: Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафты".

Согласно сообщению нефтяной компании, соответствующее решение ее наблюдательный совет принял на заседании 11 апреля 2019 года.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" на собрании 28 марта обновили состав НС компании. Члена НС от НАК переизбраны исполнительный директор Юрий Витренко, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюка и директор департамента имущественных и корпоративных отношений Полина Загнитко.

Вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева от "Нафтогаза" в состав НС вошли экс-замминистра финансов Елена Макеева, член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Андрея Бойцун и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры (группа "Приват") переизбрали членом набсовета Уриэла Цви Лейбера и ввели в его состав Яну Мануилову. По их предложению еще тремя независимыми членами набсовета стали гендиректор инвесткомпании "Он-Лайн Капитал" Николай Почапский, ранее входивший в состав НС "Запорожский завод ферросплавов" Андрей Процик и экс-глава Всеукраинской общественной организации "Союз геологов Украины" Павел Загороднюк.

"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

Согласно неаудированной отчетности, "Укрнафта" по итогам 2018 года получило 6 млрд 628,148 млн грн чистой прибыли против 101,771 млн грн аналогичного показателя за 2017 год.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.