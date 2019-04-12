Доначисления в платежках: НКРЭКУ оштрафовала "Днепропетровскгаз"

Новости Бизнеса: НКРЭКУ оштрафовала "Днепропетровскгаз" на 850 тыс. грн за сверхначисления в платежках за газ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по результатам внеплановой проверки наложила максимальный штраф в размере 850 тыс. грн на оператора ГРС "Днепропетровскгаз", входящего в группу компаний "Региональная газовая компания" бизнесмена Дмитрия Фирташа, за доначисления объемов потребления в платежках.

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня, 12 апреля.

Комиссия наложила штраф за нарушение лицензионных условий в части приведения объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям, что привело к дополнительным начислениям в платежках потребителей.

НКРЭКУ обязала компанию провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления, до 6 мая 2019 года.

Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением указанной компанией.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины рассматривает дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

В результате проведенных проверок НКРЭКУ наложила штраф за доначисления в платежках за газ уже на 16 операторов газораспределительных сетей группы "Региональная газовая компания" на общую сумму почти 14,5 млн грн.

В марте НКРЭКУ начала проверки операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.