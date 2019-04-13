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Кругленькая сумма: сколько Facebook потратил на охрану Цукерберга

Кругленькая сумма: сколько Facebook потратил на охрану Цукерберга
14:23 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Бизнеса: В Facebook уделяют большое внимание безопасности своего руководства, на год гендиректору компании Марку Цукербергу выделили $20 миллионов на личную безопасность

Компания Facebook согласно отчетам финансовой документации выделила генеральному директору Марку Цукербергу 20 миллионов долларов на его личную безопасность. 

Отмечается, что эта сумма в  четыре раза больше, чем он получил в 2016 году, тогда компания выделила Цукербергу 5,1 млн долларов. Такое увеличение расходов почти полностью связано с более высокой стоимостью оплаты услуг безопасности.

В компании рассказали, что Марк Цукерберг получил почти 10 миллионов долларов в 2018 году, а также дополнительное пособие в размере 10 миллионов долларов в новом году, "чтобы покрыть дополнительные расходы, связанные с Цукербергом и личной безопасностью его семьи".

Отмечается, что эти расходы направлены на обеспечение безопасности в "резиденциях и личных поездках" Цукерберга. При этом, из них около 2,6 млн долларов были направлены на "использование частного самолета в личных целях".

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По данным издания CNBC, в компании Facebook большое внимание уделяют безопасности своего руководства. К примеру, компания отслеживает местоположение определенных пользователей, которых считает угрозой для Facebook и ее руководителей.

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Все по теме:

Средства, Марк Цукерберг, Охрана, Сумма, Компания Facebook, Личная безопасность.
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