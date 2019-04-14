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Акционеры Facebook выступают за отставку Цукерберга

Акционеры Facebook выступают за отставку Цукерберга
10:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Акционеры американской компании Facebook выступает за отставку основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста главы правления.

Акционеры американской компании Facebook потребовали убрать основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста главы правления. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в преддверии годового собрания акционеров, сообщает "Корреспондент".

Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных. Годовое собрание должно состояться 30 мая. По словам авторов инициативы, с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook из-за решений руководства и правления обрушилась на 40%. Кроме того, они отмечают на дискриминацию некоторых акционеров, так как им предоставляется меньше прав голоса.

Цукербергу принадлежит только 13% акций, однако доля всех его голосов составляет 51%, что позволяет ему практически единолично контролировать политику Facebook. Предложение связано с обвинениями, которые привели к падению стоимости компании – в их числе распространение на базе Facebook ложной информации и вмешательство в выборы.

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Напомним: в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

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Facebook, Отставка, Марк Цукерберг, Акционеры, Основатель.
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