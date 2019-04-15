Бывший завод Порошенко в Крыму станет главной ремонтной базой кораблей РФ

Новости Бизнеса: Предприятие "Севморзавод", которое до аннексии Крыма принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет ремонтной базой Черноморского флота РФ

Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе ("Севморзавод"), принадлежавший ранее президенту Украины Петру Прошенко, должен стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора завода Владимира Баженова. По его словам, для этого на "Севморзаводе" разработана программа модернизации и технического перевооружения. Первые военные корабли Черноморского флота могут встать на ремонт в доки завода в течение года, уточнил Баженов.

"Севморзавод" расположен на двух площадках: основной "Южной" и "Инкерман". Их общая площадь составляет 53 га. На заводе есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению судового оборудования, систем и трубопроводов. По словам Баженова, завод располагает условиями для ремонта, докования, переоборудования и модернизации различных кораблей и судов.

Сейчас на "Севморзаводе" строят два тяжелых плавучих крана – ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин".

Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. он контролировался структурами Порошенко, после чего был "национализирован" оккупантами Крыма и передан в собственность Севастополя.

В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта "Звездочка" подписал с "Севморзаводом" договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет. В феврале 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел "Севморзавод" в федеральную собственность.