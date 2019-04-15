Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Порошенко прокомментировал борьбу с коррупцией в Украине
Порошенко прокомментировал борьбу с коррупцией в Украине
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией

"Укрзализныця" расширяет возможности онлайн-сервиса: что будет добавлено

"Укрзализныця" расширяет возможности онлайн-сервиса: что будет добавлено
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" внедрит онлайн-сервисы заказа групповых перевозок и перевозки авто до 2020.

АО "Укрзализныця" планирует расширить функционал онлайн-сервисов, добавив заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью и заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе, отмечается сообщается на сайте компании.

Планируется также введение услуги "лист ожидания", когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.

Помимо этого, "Укрзализныця" намерена провести существенный реинжиниринг процесса планирования грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на период фрахтового года.

"Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую", - цитируется в сообщении глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Кроме этого, в планах компании - расширить спектр дополнительных услуг, предоставляемых клиентам для организации грузовых перевозок. В частности, появится возможность заказать тягу или "нить графика".

По данным "Укрзализныци" в 2018 году уже около 50% общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена сократить срок доставки грузов на 10-20% за счет удлинения тяговых плеч на наиболее грузонапряженных участках.

Напомним, «Укрзализныця» в ожидании нового поезда завершает модернизацию шестого состава для Kyiv Boryspil Express.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Пассажиры, Пассажирские перевозки, УЗ, Онлайн-сервис, Лист ожидания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
03 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь