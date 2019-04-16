ДТЭК станет инвестором проекта "цифровизации" бизнеса

Новости Бизнеса: Руководство энергохолдинга заявило, что готовы вложить в проект по цифровой трансформации бизнеса и перейти на новый уровень работы энергетической компании.

В ДТЭК начали подготовку к реализации особенного проекта по цифровизации бизнеса. Так, с помощью данной идеи удастся охватить несколько направлений промышленности, включая добычу топлива, его дистрибуцию, логистику и даже управление персоналом. И управление компанией станет еще удобнее и результативней.

Как объяснил директор предприятия Максим Тимченко, к такому шагу подтолкнула абсолютная глобализация в мире. И переход на цифровые технологии становится необходимостью. Выгодность такой трансформации доказана мировым опытом. ДТЭК станет первым в Украине, где настолько масштабно будут внедряться цифровые инструменты управления деятельностью предприятия.

Проекты по цифровизации реформируют способы анализа огромного количества данных, помогут внедрить инструменты виртуальной реальности и "умные" технологии в распределении энергоресурсов. К тому же, по словам главы учреждения, в рамках этой идеи будет расширена сеть заправок для электромобилей. Само собой, передовые технологии повлекут за собой улучшения сервиса для клиентов.

Чтобы добиться поставленных целей, в энергохолдинге создали отдельное подразделение, в которое привлекут около 70 специалистов в IT-сфере. Уже известно, какие проекты будут реализованы в первую очередь. Так, в первые три года руководство компании планирует воплотить в жизнь цифровую трансформацию в направлении закупок, логистики, ТЭС и управления персоналом. Так, к примеру, с помощью дронов буду проводится проверки потенциально аварийных участков для скорейшего и качественного обнаружения проблем и точечного ремонта. Всего за 2019 год планируется запустить более 20 проектов.