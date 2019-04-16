Скачать
Вторник, 16.04.2019
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги
Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги
Coachella 2019: Селена Гомес выступила в рамках фестиваля
Coachella 2019: Селена Гомес выступила в рамках фестиваля

"ПриватБанк" открыл продажу безналичной валюты через терминалы

"ПриватБанк" открыл продажу безналичной валюты через терминалы
20:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными.

ПриватБанк (Киев) ввел услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания, сообщается в пресс-релизе банка.

"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными", - поясняется в сообщении.

В терминалах самообслуживания ПриватБанк продает валюту по безналичному курсу.

С 7 февраля 2019 года в терминалах самообслуживания ПриватБанка действует услуга покупки наличной иностранной валюты с зачислением гривни на карту или банковский счет.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", которым разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день).

Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины по предложению Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, ПриватБанк, Валюта, Доллары, Терминал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
04 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
05 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Украина обратилась в Международный трибунал из-за захвата моряков
Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь