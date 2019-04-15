Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка

Новости Бизнеса: Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом.

Попытка приватизации национализированного ранее "ПриватБанка" может привести к новому кризису, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов. Решение в пользу бывшего собственника станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Задний ход (в национализации ПриватБанка - ред.) вызовет большой кризис в отношении с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности, для курса и может повлечь за собой новый кризис", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.

П.Порошенко выразил обеспокоенность судебными исками экс-владельца ПриватБанка относительно незаконной приватизации банка: "Я был шокирован требованием компенсации в $2 млрд за ПриватБанк. Этот вопрос уже на столе. Это то, что нас ждет. Точно также как на столе - иск в суд относительно незаконной приватизации (ПриватБанка), которые они пытаются очень быстро провести до президентских выборов, чтобы потом сказать, что это произошло без их участия. Не получится".

Он также подчеркнул, что нельзя допустить возвращения угрозы дефолта Украины.

"Мы не можем допустить, чтобы вернулась угроза дефолта. Хотя эта идея… очень нравится бывшему владельцу Привата… Но я подчеркиваю, она не нравится мне, и не нравилась все пять лет", сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

В начале апреля Окружной административный суд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску И.Коломойского о национализации ПриватБанка – к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Кроме того, Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 16 апреля в деле по иску И.Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года.

П.Порошенко допускает, что нереформированные украинские суды первой инстанции могут присудить компенсацию И.Коломойскому в связи с национализацией банка. Он отметил, что накануне национализации банка были риски для более 20 млн граждан, которые имели вклады и счета в банке. По его словам, это вопрос национальной безопасности. При этом П.Порошенко пояснил, что из-за ситуации в ПриватБанке убытки государства составили от 150 до 180 млрд грн.