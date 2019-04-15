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Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка

Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом.

Попытка приватизации национализированного ранее "ПриватБанка" может привести к новому кризису, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов. Решение в пользу бывшего собственника станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Задний ход (в национализации ПриватБанка - ред.) вызовет большой кризис в отношении с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности, для курса и может повлечь за собой новый кризис", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.

П.Порошенко выразил обеспокоенность судебными исками экс-владельца ПриватБанка относительно незаконной приватизации банка: "Я был шокирован требованием компенсации в $2 млрд за ПриватБанк. Этот вопрос уже на столе. Это то, что нас ждет. Точно также как на столе - иск в суд относительно незаконной приватизации (ПриватБанка), которые они пытаются очень быстро провести до президентских выборов, чтобы потом сказать, что это произошло без их участия. Не получится".

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Он также подчеркнул, что нельзя допустить возвращения угрозы дефолта Украины.

"Мы не можем допустить, чтобы вернулась угроза дефолта. Хотя эта идея… очень нравится бывшему владельцу Привата… Но я подчеркиваю, она не нравится мне, и не нравилась все пять лет", сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

В начале апреля Окружной административный суд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску И.Коломойского о национализации ПриватБанка – к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

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Кроме того, Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 16 апреля в деле по иску И.Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года.

П.Порошенко допускает, что нереформированные украинские суды первой инстанции могут присудить компенсацию И.Коломойскому в связи с национализацией банка. Он отметил, что накануне национализации банка были риски для более 20 млн граждан, которые имели вклады и счета в банке. По его словам, это вопрос национальной безопасности. При этом П.Порошенко пояснил, что из-за ситуации в ПриватБанке убытки государства составили от 150 до 180 млрд грн.

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МВФ, ПриватБанк, Игорь Коломойский, Национализация "ПриватБанка".
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