Минюст РФ не признал решение арбитражного суда по иску Укрнафты

Новости Бизнеса: Российская сторона утверждает, что у Международного арбитражного суда нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего РФ выплатить украинской компании "Укрнафта" компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере 44,4 миллиона долларов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что "РФ планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии".

По информации ведомства, российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании "Укрнафта", вынесенное 12 апреля международным арбитражем при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.