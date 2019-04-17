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Стартовал процесс аудита "Укроборонпрома"

Стартовал процесс аудита "Укроборонпрома"
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Глава государства Петр Порошенко и СНБО запустили длительный процесс аудита "Укроборонпрома".

Аудит государственного концерна "Укроборонпром" уже запущен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Тwitter.

"Аудит "Укроборонпрома" запущен - решение о предоставлении документов принято на СНБО", - отметил Глава государства.

По его словам, решение о финансировании аудита приняло правительство.

При этом он добавил, что к этому аудиту допущена одна из четырех крупнейших и самых авторитетных компаний мира.

"Моя задача - обеспечить, чтобы никто аудиту не препятствовал", - подчеркнул при этом Президент.

Напомним, правительство расширило план реформирования ОПК за счет введения проверки коррупционных рисков руководящего состава "Укроборонпрома".

Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос сообщил, что на реформирование "Укроборонпрома" нужно полгода.

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Все по теме:

Коррупция, СНБО, Укроборонпром, Петр Порошенко, ОПК, Аудит, Аудит "Укроборонпрома".
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