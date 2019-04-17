Стартовал процесс аудита "Укроборонпрома"

Аудит государственного концерна "Укроборонпром" уже запущен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Тwitter.
"Аудит "Укроборонпрома" запущен - решение о предоставлении документов принято на СНБО", - отметил Глава государства.
По его словам, решение о финансировании аудита приняло правительство.
При этом он добавил, что к этому аудиту допущена одна из четырех крупнейших и самых авторитетных компаний мира.
"Моя задача - обеспечить, чтобы никто аудиту не препятствовал", - подчеркнул при этом Президент.
Напомним, правительство расширило план реформирования ОПК за счет введения проверки коррупционных рисков руководящего состава "Укроборонпрома".
Аудит в «Укроборонпромі» запущено – рішення про надання документів ухвалено на РНБО, рішення про фінансування аудиту ухвалене Урядом, до аудиту допущена одна з чотирьох найбільших і найавторитетніших компаній світу. Моє завдання – забезпечити, аби ніхто аудиту не перешкоджав.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 апреля 2019 г.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос сообщил, что на реформирование "Укроборонпрома" нужно полгода.