"Укргазвыдобування" подписывает договор с американской Halliburton

Новости Бизнеса: Компания США Halliburton пробурит для "Укргазвыдобування" боковые стволы на 26 скважинах.

Американская нефтесервисная компания Halliburton в 2019 году приступит к бурению боковых стволов 26 скважин АО "Укргазвыдобування" (УГВ), сообщил менеджер по капитальному ремонту скважин (КРС) УГВ Андрей Павлюк в ходе общения с журналистами во вторник.

"В настоящее время осуществляется согласование договорных условий, подписывается договор. Термин мобилизации составляет три месяца с даты подписания договора", – сказал он, уточнив, что срок выполнения работ составляет 1,5 года.

Работы по интенсификации будут осуществляться под ключ.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Американская Halliburton –вторая по величине нефтесервисная компания мира. По итогам 2018 года выручка Halliburton увеличилась на 16% - до $24 млрд.

Напомним, в Украине в ближайшие годы появится новый источник производства сжиженного газа.