Укравтодор вне политики: представители ведомства ответили Счетной палате

Новости Бизнеса: Представителей Укравтодора шокировали результаты аудита, опубликованных Счетной палатой, где поддается сомнениям эффективность использования госсредств.

После публикации данных о результатах аудиторской проверки и решении о неэффективном использовании Укравтодором финансов в некоторых регионах страны, представители ведомства решили ответить на выводы Счетной палаты и представили на официальном сайте свои данные о проведенной работе.

Так, в сообщении говорится, что официальные результаты проведенного аудита сотрудниками палаты по состоянию на 16 апреля не было предоставлено их стороне. В Укравтодоре утверждают, что вся необходимая информация для проведения проверки была передана в полном объеме, но официальные выводы в результате проверки в ведомство переданы не были.

Сторона Госагентства автомобильных дорог официально сообщила, что все выделенные из государственного бюджета средства реализуются согласно законодательству Украины и направляются на утвержденный Кабмином список объектов. Кроме этого, как утверждает сторона агентства, в 2017 году нормативные акты о подтверждении перечня объектов согласовывались и Комитетом ВРУ по вопросам бюджета. "По всех бюджетных программах были утвержденные общим Приказом Укравтодора и Министерства финансов паспорта бюджетных программ", - говорится в публикации.

Как сообщают в ведомстве, эффективность управленческих решений не могут поддаваться сомнениям, о чем говорят результаты реализованных программ. В качестве успешных примеров качественного внедрения государственных средств в Агентстве предоставили небольшой отчет за два года деятельности. В частности, представители ведомства акцентировали внимание на реализации двух реформ (децентрализации и дорожного фонда), увеличения масштабов отремонтированных дорог согласно улучшения финансирования отрасли, внедрение отдельного бюджета и программы безопасности на дорогах. Также уточняется, что на протяжении двух лет было восстановлено сотрудничество с международными финансовыми организациями, в рамках чего уже осуществляется ряд программ.

Также в Укравтодоре напомнили, что высокую эффективность реформ Дорожной отрасли признали и независимые эксперты, сделав вывод, что они стали одним из главных достижений прошлого года. И добавили, что данный прецедент со Счетной палатой можно расценивать, как "попытку втянуть Укравтодор в политические баталии". Госагентство при этом уверяет, что не желает принимать участие в подобных вещах.