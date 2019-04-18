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ЕС официально присоединился к позиции США и ЕБРР по "ПриватБанку"

ЕС официально присоединился к позиции США и ЕБРР по "ПриватБанку"
20:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Бизнеса: Евросоюз официально присоединился к поддержке Украины в деле Приватбанка.

Европейский союз официально присоединился к международным партнерам, США и ЕБРР, в их поддержке Украины в деле Приватбанка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном в четверг Представительством Европейского Союза в Украине.

В обнародованном ранее посольством США и ЕБРР заявлении, которое поддержал Евросоюз, говорилось, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка и стабильности финансовой системы.

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Международные партнеры заявляют, что продолжают поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины и будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере.

Европейский союз отдельно подчеркивает, что судебное разбирательство по делу должен в полной мере использовать выводы частного агентства Kroll, которое по заказу НБУ проводило аудит 10-летней работы Приватбанка.

В частности, агентство пришло к выводу, что нанесенные Приватбанку убытки в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров Коломойского и Боголюбова достигают 5,5 миллиарда долларов.

В НБУ настаивают, что расследование агентства Kroll соответствовало обязательствам Украины перед МВФ.

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ЕС, США, ПриватБанк, ЕБРР.
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