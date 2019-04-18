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В США внимательно следят за ситуацией с "ПриватБанком"

В США внимательно следят за ситуацией с "ПриватБанком"
18:31 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Международные партнеры в 2016 году поддерживали решение о национализации "ПриватБанка" и следят за развитием событий после сегодняшнего решения суда.

Посольство США в Украине сделало заявление после решения Окружного суда Киева признать национализацию крупнейшего украинского банка «ПриватБанк» незаконной.

В посольстве напоминают, что международные партнеры Украины в 2016 году поддержали решение украинского правительства и Национального банка по национализации «ПриватБанка» в качестве единственного эффективного метода для защиты вкладчиков и стабильности банковской системы.

Согласно сообщению, расходы украинских налогоплательщиков на национализацию «ПриватБанка» в размере 160 млрд грн обеспечили долгосрочную жизнеспособность банка и защитило накопления его клиентов на длительный период, укрепив экономическую обстановку в стране.

Кроме этого, посольство приветствует реформу правления «ПриватБанка» во главе с независимым наблюдательным советом, в том числе и изменение его бизнес-модели. В посольстве убеждены, что это уже привело к усилению стабильности банка и всей экономической системы.

Посольство США и дальше будет поддерживать процесс реформирования финансового сектора Украины усилиями Нацбанка, в том числе внедрений новых принципов корпоративного правления банковскими структурами. В сообщении отмечается важность усилий по возмещению убытков со сторон банков-банкротов.

Посольство США вместе с международными партнерами продолжает следить за развитием ситуации в банковской сфере Украины. Заявление американских дипломатов поддержали в ЕБРР.

Напомним, в четверг 18 апреля Окружной административный суд Киева в четверг по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" (Киев) с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства.

В Министерстве финансов готовятся к апелляции на решение суда о незаконной национализации ПриватБанка.

Президент Украины Петр Порошенко считает претензии бизнесмена Игоря Коломойского на "ПриватБанк" угрозой миллионам вкладчиков этого банка и риском дефолта и экономического кризиса в Украине.

В НБУ заявили, что возврат национализированного в 2016 году крупнейшего банка Украины "ПриватБанк" его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации через суд невозможен.

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ПриватБанк, ЕБРР, Посольство США, Игорь Коломойский.
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