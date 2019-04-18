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Четверг, 18.04.2019
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Совещание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко заявляет об обеспокоенности мировых финорганизаций

Совещание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко заявляет об обеспокоенности мировых финорганизаций
21:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Порошенко сообщил о тревожной ситуацией с реакцией мира на признание национализации ПриватБанка незаконной.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет об обеспокоенности мировых финансовых организаций в связи с признанием Окружным админсудом Киева незаконной национализации ПриватБанка.

"Хочу заявить, что у нас очень тревожная ситуация с точки зрения реакции мира на подобные позиции. Мы сегодня уже имеем реакцию Соединенных Штатов Америки, имеем реакцию Европейского Союза, имеем реакцию Всемирного банка и Международного валютного фонда, и других стран "большой семерки", которые четко заявляют, что национализация 2016 года была вынужденным шагом, абсолютно оправданным после проведения тщательной проверки и аудита, который был нанят Национальным банком", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве.

Он подчеркнул, что благодаря национализации ПриватБанка в 2016 году была спасена финансовая банковская система Украины.

Также он заявил о своей обеспокоенности "связкой Коломойский – Зеленский" перед вторым туром президентских выборов 21 апреля.

"Нам нужно принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить реванша, ограбления государства олигархами, которые сейчас пребывают за границей", – сказал глава государства, открывая совещание.

Он потребовал от секретаря СНБО Александра Турчинова провести четкую координацию действий всех органов исполнительной власти, чтобы не допустить паники и защитить интересы людей.

Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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ПриватБанк, СНБО, Петр Порошенко.
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