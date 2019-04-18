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Порошенко попросил НБУ обеспечить бесперебойную работу всех филиалов "Приватбанка"

Порошенко попросил НБУ обеспечить бесперебойную работу всех филиалов "Приватбанка"
22:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Порошенко поручил Нацбанку обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному банку Украины обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка.

"К Национальному банку обращаюсь с просьбой обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, укомплектовать их необходимой наличкой, не допустить сбоя функционирования", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО вечером в четверг.

Он также поручил Министерству финансов проанализировать риски и угрозы, связанные с возможным выполнением принятого в четверг решения Окружного административного суда города Киева, если оно вступит в силу, и просчитать возможные убытки государства.

"Насколько я понимаю, если мы изымем 155 млрд грн докапитализации - это потянет за собой риски 100 млрд. дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые государство будет обязано взять за счет средств государственного бюджета, а выплата этих денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курсовой политики, и для стабильности банковской системы", - отметил П.Порошенко .

В Украине ощущаются валютные колебания на фоне решения по ПриватБанку

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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НБУ, ПриватБанк, СНБО, Петр Порошенко.
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