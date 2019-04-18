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В Украине ощущаются валютные колебания на фоне решения по ПриватБанку

В Украине ощущаются валютные колебания на фоне решения по ПриватБанку
22:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку и делает все возможное для недопущения паники.

Национальный банк Украины (НБУ) зафиксировал негативные колебания на валютном рынке после решения Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского о признании национализации ПриватБанка незаконной.

"...Мы не можем прогнозировать сегодня, как это (решение суда - ред.) повлияет на курс, хотя некоторые колебания были ощутимы сегодня. Разница между утром и закрытием межбанковского рынка была плюс 15 копеек - в соотношении доллара к гривне", - сказал Я.Смолий в ходе заседания СНБО в четерг вечером в Киеве.

Он отметил, что НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники: "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники, не допустить пока что информационного влияния, которое сегодня появилось, на стабильность банковской системы".

Как уточнил Я.Смолий, по предварительным заключениям, в случае отмены решения о национализации ПриватБанка, Фонду гарантирования вкладов физическим лицам прийдется выплатить вкладчиками около 100 млрд грн.

Напомним, в четверг 18 апреля Окружной административный суд Киева в четверг по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" (Киев) с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства.

В Министерстве финансов готовятся к апелляции на решение суда о незаконной национализации ПриватБанка.

Президент Украины Петр Порошенко считает претензии бизнесмена Игоря Коломойского на "ПриватБанк" угрозой миллионам вкладчиков этого банка и риском дефолта и экономического кризиса в Украине.

В НБУ заявили, что возврат национализированного в 2016 году крупнейшего банка Украины "ПриватБанк" его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации через суд невозможен.

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НБУ, ПриватБанк, СНБО, Игорь Коломойский, Яков Смолий.
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