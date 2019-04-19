В Укрпочте выпустили марку к юбилею Лобановского

Новости Бизнеса: В ведомстве представили почтовую марку, на которой нанесено изображение легендарного футбольного тренера.

Инициатива выпуска уникальной марки была приурочена к юбилею Валерия Лобановского. В этом году ему должно было исполниться 80 лет.

Мероприятие состоялось вчера, 18 апреля, с участием представителей министерства, руководства Укрпочты и родственников великого футболиста. Во время презентации слово взял Министр инфраструктуры Владимир Омелян, где он напомнил присутствующим, насколько талантливым и успешным был украинский тренер.

По словам чиновника, история жизни Лобановского для нас может стать примером того, как много нужно работать, чтобы стать признанным не только в родной стране, но и за ее пределами. "Он был требовательный к людям и особо требовательный к себе самому, в то же время оставаясь скромным. Со всеми его талантами он мог быть мультимиллионером, но на первом месте у него всегда оставалась работа, команда и Украина", - сказал Владимир Омелян.

Генеральный директор почтового ведомства Игорь Смелянский, в свою очередь, поделился своей историей о том, почему эта марка столь важна для нации. "Я в свое время начинал с футбола (...) Лобановский - это символ Украины, который объединяет. Марка с его изображением попадет в каталоги 192 почтовых отделений по всему миру. Уверен, она будет пользоваться популярностью среди фанатов футбола", - подчеркнул он.

Марка "Валерий Лобановский. 1939−2002 рр." выпущена тиражом в 130 тысяч экземпляров. Приобрести новинку можно будет в специализированных отделениях почты. Стоимость марки составляет 8 гривен.