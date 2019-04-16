Укрпошта с мая повышает тарифы

Новости Бизнеса: "Укрпошта" с мая на 25% повысит тариф для международных отправлений "мелкий пакет" и "мешок М".

АО "Укрпошта" повысит тариф для двух видов международных почтовых отправлений "мелкий пакет" и "мешок М" с $2 до $2,5 для каждой отправки с 1 мая 2019 года, сообщается на сайте госкомпании.

Тарифы на другие виды международных отправлений, в том числе и заказные письма и бандероли, останутся без изменений.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2018 году обработало 34,4 млн международных отправлений, что на 45% больше, чем в 2017 году. В целом доходы компании от международных операций выросли на 37%.

Кабмин утвердил порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов "Укрпочте" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи.