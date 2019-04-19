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Глава "Укрпошты" сомневается в профессионализме Госаудитслужбы

Глава "Укрпошты" сомневается в профессионализме Госаудитслужбы
16:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mc.today

Новости Бизнеса: Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский ставит под сомнение профессионализм подхода к проверке чиновников Государственной службы аудита.

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский ставит под сомнение профессионализм подхода к проверке чиновников Государственной службы аудита, а также реальные, а не декларируемые цели проверки.

"У нас проходит проверка Госаудитслужбы, она заканчивается 30 апреля. И сейчас они начинают давать нам отчеты о проверке на подпись. Одна из наших директоров филиалов напрямую поинтересовалась у аудитора, почему он написал в отчете, что она "неэффективна", тогда как результаты проверки свидетельствуют об обратном. Ей ответили, мол "мне сказали написать, что руководитель неэффективный - я написал", – сказал гендиректор "Укрпошты".

И.Смелянский подчеркивает, что ему не хочется верить в "старый добрый "заказ", однако ситуация начинает выглядеть слишком похоже.

"В период смены власти эти действия очень напоминают такие же "интересные" решения судов", - подчеркнул он.

Укрпошта с мая повышает тарифы

Он также отметил, что это уже второй госаудит компании за последние полгода, при том, что предыдущий тематический аудит по вопросам тарифов "Укрпошты" на доставку пенсии не смог дать однозначного ответа на поставленный вопрос.

Как сообщалось, в начале ноября 2018 года Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить тариф "Укрпошты" на доставку пенсии.

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Проверка, Укрпошта, Игорь Смелянский, Государственная служба аудита.
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