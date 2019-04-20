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Как Коломойский выводил деньги из "ПриватБанка": расследование OCCRP

Как Коломойский выводил деньги из "ПриватБанка": расследование OCCRP
08:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Журналисты расследовали схему вывода средств "ПриватБанка" в оффшоры олигархом Игорем Коломойским.

Бывшим владельцам «Приватбанка» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову удалось вывести из его счетов $5,5 млрд благодаря тому, что Нацбанк не увидел разницы между украинскими отделениями банка и его филиалом на Кипре.

Об этом говорится в материале Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), который ссылается на выводы международной детективной компании Kroll.

"Деньги выводились через дочернее учреждение "Приватбанка" на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал "Приватбанка" так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину.

Между тем регуляторы на Кипре или не смогли заметить, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам, отмечают расследователи.

OCCRP отмечает, что доклад компании Kroll, на основании которого они пришли к выводу относительно схемы Приватбанка, был сделан на основании анализа собственной отчетности Приватбанка.

 

Журналисты также пишут, что доклад указывает на незначительную разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.

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НБУ, ПриватБанк, Игорь Коломойский.
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