Как Коломойский выводил деньги из "ПриватБанка": расследование OCCRP

Бывшим владельцам «Приватбанка» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову удалось вывести из его счетов $5,5 млрд благодаря тому, что Нацбанк не увидел разницы между украинскими отделениями банка и его филиалом на Кипре.

Об этом говорится в материале Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), который ссылается на выводы международной детективной компании Kroll.

"Деньги выводились через дочернее учреждение "Приватбанка" на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал "Приватбанка" так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину.

Между тем регуляторы на Кипре или не смогли заметить, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам, отмечают расследователи.

OCCRP отмечает, что доклад компании Kroll, на основании которого они пришли к выводу относительно схемы Приватбанка, был сделан на основании анализа собственной отчетности Приватбанка.

NEW INVESTIGATION: Ihor Kolomoisky and Hennadiy Boholiubov stand accused of stealing $5.5 billion from PrivatBank, which held the deposits of a third of Ukrainians. Now we know how they did it. https://t.co/CvQ2O777OG pic.twitter.com/1gj7bs6OH7

— OCCRP (@OCCRP) 19 апреля 2019 г.