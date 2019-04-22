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"Нафтогаз" теперь будет продавать не только газ, но и электроэнергию

"Нафтогаз" теперь будет продавать не только газ, но и электроэнергию
11:28 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии, речь идет о небольших объемах поставок.

"Дочка" НАК "Нафтогаз Украины" - ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии, и будет продавать не только газ, но и другие энергетические продукты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные компании.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" на днях выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии", - сообщила НАК в Twitter.

По данным компании, речь идет о сравнительно небольших объемах, но очень важном опыте конкурентной борьбы на новом для компании рынке.

 

"В дальнейшем клиенты смогут покупать у "Нафтогаза" не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом", - отметили в НАК.

По данным из ProZorro, заказчиком в тендере на электроэнергию является коммунальное некоммерческое предприятие "Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер". Победителем на торгах стало ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Оно предложило электроэнергию по 879 999,00 грн - дешевле всех.

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Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" является дочерней компанией "Газ Украины "НАК "Нафтогаз Украины", учредителем которой является ПАО "НАК "Нафтогаз Украина".

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Нафтогаз Украины, Тендер, Поставка электроэнергии.
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