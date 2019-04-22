"Нафтогаз" теперь будет продавать не только газ, но и электроэнергию

Новости Бизнеса: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии, речь идет о небольших объемах поставок.

"Дочка" НАК "Нафтогаз Украины" - ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии, и будет продавать не только газ, но и другие энергетические продукты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные компании.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" на днях выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии", - сообщила НАК в Twitter.

По данным компании, речь идет о сравнительно небольших объемах, но очень важном опыте конкурентной борьбы на новом для компании рынке.

Надалі клієнти зможуть купувати у Нафтогазу не лише газ, а й інші енергетичні продукти – на привабливих умовах та з якісним сервісом. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 22 апреля 2019 г.

"В дальнейшем клиенты смогут покупать у "Нафтогаза" не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом", - отметили в НАК.

По данным из ProZorro, заказчиком в тендере на электроэнергию является коммунальное некоммерческое предприятие "Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер". Победителем на торгах стало ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Оно предложило электроэнергию по 879 999,00 грн - дешевле всех.

Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" является дочерней компанией "Газ Украины "НАК "Нафтогаз Украины", учредителем которой является ПАО "НАК "Нафтогаз Украина".