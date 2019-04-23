Промышленность с мая будет платить за газ больше

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%.

НАК "Нафтогаз Украины" в мае 2019 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,2% (на 370,8 грн) по сравнению с действующей в апреле – до 7 тыс. 558,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в мае составит 8 тыс. 337,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 11,5% (на 858 грн) больше, чем в апреле.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Напомним, Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.